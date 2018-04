1. Mai Startschuss für die Freibad-Saison in München

Am Dienstag, den 1. Mai, beginnt die Sommerbadsaison. Das Schyrenbad macht den Auftakt, gefolgt vom Dantebad, das am Freitag, den 4. Mai, den Sommer einläutet.

Zwar gibt es in München und Umgebung viele Seen, die bei sommerlichen Temperaturen zu einem Sprung ins kühle Nass einladen. Für all diejenigen, die lieber ins Freibad gehen, heißt es jetzt: Gut aufpassen! Denn ab dem Maifeiertag öffnen langsam die Münchner Freibäder ihre Pforten.

Los gehts am ersten Mai mit dem Schyrenbad – dem ältesten Freibad Münchens – in Untergiesing. Dicht gefolgt vom Dantebad, das drei Tage später die Saison eröffnet (4.Mai). Am Donnerstag, den 10. Mai, gehen Ungererbad und Prinzregentenbad in die Saison. Voraussichtlich am Samstag, den 19. Mai, öffnen dann das Freibad des Westbads und das Michaeli-Freibad, das Bad Georgenschwaige und das Naturbad Maria Einsiedel.

Die im Jahr 2017 angepassten Öffnungszeiten haben sich bewährt und gelten auch in dieser Saison. So können auch Berufstätige abends bis 20 Uhr schwimmen, an kühleren oder regnerischen Sommertagen immer bis 19 Uhr. Am Montag, den 10. September, also dem letzten Tag der Sommerferien, rüsten die Bäder der SWM dann wieder auf Winter um.

Eine Übersicht der verschiedenen Freibäder haben wir hier zusammengestellt.

Frühschwimmer ab 7 Uhr

Dantebad (Stadion): Montag, Mittwoch, Freitag (sonst ab 7.30 Uhr)

Montag, Mittwoch, Freitag (sonst ab 7.30 Uhr) Prinzregentenbad: Dienstag, Donnerstag

Schlechtwetterregelung (kalt und nass):

Bis 19 Uhr geöffnet: Schyrenbad, Prinzregentenbad, Bad Georgenschwaige, Ungererbad (*)

geschlossen: Freibad West, Michaeli-Freibad (Alternative jeweils Hallenbad); Naturbad Maria Einsiedel, Dante-Freibad (*) (* Der Stadionbereich im Dantebad ist immer von 7.30 Uhr, an Frühschwimmer-tagen bereits von 7 Uhr bis 23 Uhr geöffnet.)

Die Öffnungszeiten werden jeweils einige Tage im Voraus auf www.swm.de veröffentlicht.

Badespaß & Events in den Münchner Freibädern

Kino am Olympiasee

Münchens beliebtes OpenAir-Kino lädt vom 17. Mai bis 15. September auf die Liegewiese der Olympia-Schwimmhalle mit Love-Seats, Cocktails und großer Speisenauswahl. Tickets und Infos auf www.kinoamolympiasee.de.

Mitmachen: Kostenloses Qi Gong im Südbad und Schyrenbad

Qi Gong ist eine Kombi aus dynamischen Übungen und Meditation. Kostenlose Mitmach-Angebote gibt es ab 3. Mai immer donnerstags um 10 Uhr im Südbad und um 11.15 Uhr im Schyrenbad (nur bei gutem Wetter).

Öffnungszeiten Hallenbäder/Sauna während der Sommersaison

Die Hallenbäder und Saunalandschaften der SWM sind den ganzen Sommer hindurch geöffnet. Als besonderes Sommerangebot heben die SWM vom 1. Mai bis einschließlich 31. August die Zeitbegrenzung in allen M-Saunen auf.