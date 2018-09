10 Orte, an denen man die Abendsonne in München genießen kann

München wird oft als grüne Oase bezeichnet. Das bestätigt sich durch die zahlreichen Parks und Gärten, in denen man wunderbar Energie (…)

Der Sommer war lang und warm - und er ist noch nicht vorbei. Wir geben euch hier 7 Tipps, wie ihr die letzten Sommertage in München (…)

7 Tipps, wie ihr die letzten Sommertage in München genießen könnt

Beim diesjährigen Streetlife-Festival, das am Samstag beginnt, dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit. Direkt dahinter findet der (…)

So schön ist München am Morgen – Testet jetzt den virtuellen Stadtrundgang!

Obatzter, Schweinsbraten und Co. – Die besten Bayerischen Lokale in München

Ihr habt so richtig Lust auf Schweinsbraten, Kässpatzen, Obatzten und Co.? Die besten bayerischen Restaurants und Gaststätten in (…)