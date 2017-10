10 schönsten Hochzeitslocations in München

Heiraten inmitten der Idylle und Schönheit Münchens- Diese atemberaubenden Hochzeitslocations lassen Herzen höher schlagen und sorgen dafür, dass „der schönste Tag im Leben“ auch tatsächlich solch einer wird.

Die alte Gärtnerei

Umgeben von duftenden Blumen und die Pflanzen hängen von der Decke- Das ist doch ein Traum jeder Frau. In der alten Gärtnerei in Taufkirchen ist Idylle und Romantik pur geboten. Bei schönem Wetter findet die Trau-Zeremonie im Rosengarten statt. Bei Regen in einem der Gewächshäuser oder zuvor in einer der umliegenden Kirchen.

Roberto Beach in Aschheim

Ihr habt schon immer von einer Hochzeit am weißen Strand geträumt, könnt aber nicht weit wegfliegen? Kein Problem, denn Roberto Beach in Aschheim kann euren Traum erfüllen und Karibikfeeling ist hier auf jeden Fall geboten.

© Der Roberto Beach in Aschheim

Drehrestaurant 181 im Olympiaturm

In einer Höhe von 181 Metern heiraten und dabei auch noch einen Blick über die gesamte Stadt haben? Das Drehrestaurant 181 in München im Olympiaturm ermöglicht eine atemberaubende Hochzeit. In den späten Abendstunden taucht ihr gemeimsam mit euren Liebsten in ein Meer aus Lichtern ein. Romantischer geht es nicht.

Hotel Bayerischer Hof

Die Wände sind historisch vertäfelt. Stuckverzierungen und wertvolle Stoffe im Palais Montgelas kennzeichnen den Bayerischen Hof. Und das Beste kommt zum Schluss: Das moderne Blue Spa mit Terrasse ermöglicht einen Blick bis zu den Alpen.

© Bayerischer Hof

Restaurant Kurfürst

Wer sich dazu entschließt im Restaurant Kurfürst in Oberschleißheim zu heiraten, wird diesen Tag garantiert für immer in guter Erinnerung behalten. In der Schlosskapelle Oberschleißheim gibt sich das Traupaar das Ja-Wort. Anschließend fährt es mit einer original venezianischen Gondel den herzoglichen Schlosskanal entlang. Die Fotos werden in der Schlossanlage geschossen.

Historisches Palais

Das Historische Palais zählt zu einer der schönsten Eventlocations in München. Das Gebäude existiert seit über 300 Jahren und hat dank einer mühevollen Restaurierung nicht an Charme verloren . Es ist von einer beeindruckenden Grünanlage umgeben. Diese eignet sich perfekt für Hochzeiten, die im Sommer, Frühjahr oder Herbst stattfinden.

Seehaus im Englischen Garten

Direkt am Kleinhesseloher See inmitten des Englischen Gartens zu heiraten, bedeutet zugleich eine unvergleichliche Kulisse für die Fotografen. Die Anreise kann man selbst wählen. Die Einen mögen es eben romantisch in einer Pferdekutsche, die Anderen bevorzugen eine moderne Anreise in einer Limousine.

Künstlerhaus am Lenbachplatz

Ganz zentral in München befindet sich das Münchner Künstlerhaus am Lenbachplatz. Ihr könnt selbst entscheiden ob eure Hochzeit im glanzvollen Festsaal, im feudalen Foyer oder in den modernen, lichten Clubräumen sowie im sonnigen, überdachbaren Innenhof stattfinden soll. Sowohl Hochzeiten im großen Kreis als auch im kleinen sind hier bestens zu organisieren.

Palmenhaus

Das Schlosscafe im Palmenhaus liegt inmitten des Nymphenburgerschlossparks. Die Location ist für alle Romantiker ein Traum. Das Gebäude ist eines der drei Gewächshäuser, die König Max I. im Jahr 1820 errichten ließ. Im „Saal zur schönen Münchnerin“ könnt ihr ausgelassen euren neuen Lebensabschnitt mit euren Liebsten feiern.

Botanikum

Heiraten inmitten eines Glashauses mit üppiger Grünbepflanzung- So ein Ambiente bietet das Botanikum in Moosach. Das Palmenhaus kann für kleinere Hochzeiten gemietet werden und das lichtdurchflutete Theaterhaus für große Hochzeiten bis ca. 80-200 Personen.