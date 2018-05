100 000 Euro Falschgeld sichergestellt – drei Verdächtige gefasst

München – Ermittler des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA) haben 100 000 Euro Falschgeld sichergestellt und drei Verdächtige gefasst. Die Männer im Alter von 25, 48 und 50 Jahren sitzen wegen des Vorwurfs der bandenmäßigen Geldfälschung in Untersuchungshaft, wie Anne Leiding von der Staatsanwaltschaft München I am Donnerstag sagte.

Die Männer sollen in einer Geldfälscherwerkstatt in Neapel in Italien 500 falsche 100-Euro-Scheine und 1000 gefälschte 50-Euro-Scheine gekauft haben. Einsatzkräfte nahmen die Männer bereits am 4. Mai in Unterföhring bei München fest.

Die Scheine hätten wegen ihrer guten Qualität unerkannt in den Zahlungsverkehr gelangen können, sagte Artur Neuerburg vom LKA. «Das ist ein potenzieller Schaden, den die Bürger zu tragen gehabt hätten», ergänzte Oberstaatsanwältin Leiding. Es gebe nämlich keinen Anspruch, einen gefälschten Schein in einen echten umzutauschen.

dpa