16-Jährige wüten in S-Bahn: Abteil muss ausrangiert werden

Nach verbalen Streitigkeiten stach ein 20-Jähriger am Dienstagabend am Ostbahnhof München mit der Spitze eines Regenschirms mehrmals (…)

Mehrere Schlägereien am Wochenende – Bundespolizei muss eingreifen

Am vergangenen Wochenende kam es in München an mehreren Bahnhöfen, in S-Bahnen und an Haltestellen zu körperlichen (…)