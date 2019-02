17-Jähriger überfällt Juwelier: Verkäuferin schubst ihn vor Schreck aus Laden

Gestern Vormittag rief ein 21-jähriger Gmunder bei der Einsatzzentrale in Rosenheim an und meldete einen Raubüberfall, bei dem ihm das (…)

Auto-Diebstahl und Festnahme in Waldperlach

Ein Fall, der Polizei und Öffentlichkeit seit Jahren beschäftigt: Der Mord an der neunjährigen Peggy. 17 Jahre nach Verschwinden des (…)

Bewaffneter Raubüberfall in Hotel in Unterhaching: Zeugenaufruf

Heute Nacht ereignete sich in einem Hotel in der Leipziger Straße in Unterhaching ein schwerer Raubüberfall. Der bewaffnete Täter ist (…)