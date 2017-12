18-Jährige wird von Müllwagen überfahren und stirbt

Erding – Eine 18 Jahre alte Schülerin ist in Erding bei einem Unfall mit einem Müllwagen ums Leben gekommen. Die junge Frau sei laut Polizeisprecher unter die Hinterachse des Lasters geraten.

Gegen 7:30 Uhr kam es in der Freisinger Straße in Erding zu dem tödlichen Unfall. Die junge Frau war laut einem Polizeisprecher gerade auf dem Weg zu ihrer Berufsschule, als sie aus bisher ungeklärter Ursache an einer Zufahrt zu einem Supermarkt unter die Hinterachse des LKW geriet. Wie es dazu kommen konnte, ist laut dem Sprecher noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Sachverständiger soll nun die genaue Ursache des Unfalls klären.