20-Jährige wird nach Trennung von ihrem Freund bestohlen

Unter der Woche, am Mittwoch, den 17.05.2017, sah die junge Frau ihren Exfreund am Sendlinger Tor an einer Busstation sitzen. Sofort rief sie die Polizei, welche den nun Wohnungslosen kurz darauf festnahm. Die Beamten brachten den 24-Jährigen in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München.

Auch wenn sie nur eine sehr kurze Beziehung führten, wohnte der 24-Jährige bereits bei der 20-jährigen Münchnerin. Als diese jedoch am Samstag, dem 13. 05. 2017 kurz vor ein Uhr in der Nacht mit ihm Schluss machte, forderte sie ihren (Ex-)Freund auf, die Wohnung zu verlassen. Während dieser auszog, fand er den Bedienungsgeldbeutel seiner Freundin, woraufhin es zum Streit um den Geldbeutel zwischen dem ehemaligen Paar kam.

