20-Jähriger überholt und stirbt – Beifahrerin überlebt

Beim Überholen auf einer nassen Straße ist ein 20 Jahre alter Autofahrer in Kastl (Landkreis Altötting) ums Leben gekommen. Seine 17-Jährige Begleiterin wurde verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 20-Jährige überholte am Montag ein anderes Auto. Kurz nach dem Einscheren geriet sein Wagen auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Der 20-Jährige wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die 17-Jährige kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand ein Totalschaden von etwa 6000 Euro.

dpa