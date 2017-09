28-Jährige auf Weg in Disko vergewaltigt: Zeugenaufruf

Eine 28-jährige Münchnerin ist laut Polizeiangaben auf dem Weg in eine Disko in der Garmischer Straße vergewaltigt worden. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von möglichen Zeugen.

In München ist am Sonntag gegen 2:00 Uhr morgens eine 28-Jährige von hinten angegriffen und vergewaltigt worden. Wie die Polizei am Montag berichtet, war die Frau unterwegs zu einer Diskothek in der Garmischer Straße.

Auf dem Weg dorthin wurde sie plötzlich von hinten gepackt und in eine Wiese beziehungsweise ein Gebüsch gezerrt. Der Täter brachte die Frau laut dem Bericht in Bauchlage, zog ihre Hose herunter und führte den Geschlechtsverkehr durch. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 15 laufen. Mit einem Zeugenaufruf und einer Täterbeschreibung hoffen die Beamten nun auf weitere Hinweise in dem Fall.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 175 cm groß, dunkler Teint; schwarzer Pullover mit Querstreifen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Garmischer Straße 19 (Untersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.