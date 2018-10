3 Monate altes Baby tot – Polizei ermittelt gegen Mutter

In Otterfing im Landkreis Miesbach ermittelt die Polizei gegen eine 28-Jährige Mutter. Ihr Baby war am Donnerstag tot aufgefunden worden. Laut Obduktion verstarb es vermutlich durch „äußere Gewalteinwirkung“.

Gegen 04.30 Uhr wurden am Donnerstagmorgen (27. September) Notarzt und Polizei wegen des Kindes zu einem Wohnhaus nach Otterfing gerufen. Trotz sofortiger Behandlung und Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt rund eine Stunde später nur mehr den Tod eines 3 Monate alten Säuglingsmädchens feststellen. Konkrete Hinweise auf eine Straftat gab es zu diesem Zeitpunkt zunächst keine.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München II wurde der Leichnam noch am selben Tag im Rechtsmedizinischen Institut in München im Beisein von Ermittlern der Kripo Miesbach obduziert. Die Untersuchungen ergaben Hinweise darauf, dass dem Baby durch äußere Gewalteinwirkung schwere Verletzungen beigebracht worden sein müssen, die schließlich zum Tod führten. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Mitteilung.

Als dringend tatverdächtig gilt demnach die 28-jährige Mutter des Kindes. Sie wurde deshalb am 28. September unter dem Tatvorwurf des Totschlags dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter erließ einen Haftbefehl gegen die Tatverdächtige, sie kam im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

Im Blick der Ermittler der Kripo Miesbach steht auch ein Bekannter (28) der Tatverdächtigen. Eine mögliche Tatbeteiligung wird im Rahmen der umfangreichen und aufwändigen Ermittlungen derzeit geprüft.