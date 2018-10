5 Indoor-Aktivitäten, in München, um mit voller Energie in den Herbst zu starten

Ein Besuch in unseren Münchner Stadtbibliotheken lohnt sich in jedem Fall. Dort werden unter anderem Vorlesenachmittage und andere interessante Aktionen angeboten. Zudem gibt es immer wieder neue Bücher und Spiele. Der Bücherausweis für Kinder ist sogar kostenlos, so kann man sich bei einem verregneten Herbsttag gerne in einen der schönen, kindergerechten Leseecken aufhalten.