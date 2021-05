5 Online Tools für fortgeschrittene Englisch-Lerner in München

Fortgeschrittene verfügen bereits über einen robusten Wortschatz und sind mit der Grammatik vertraut. In der modernen Ära des Internets erhalten alle Zugang zu einem absoluten Schatz an fantastischen Ressourcen, die Fortgeschrittenen helfen, z.B. die New York Times für nationale und internationale Nachrichten, BBC mit aktueller Berichterstattung über Ereignisse in Großbritannien und im Ausland usw.

Alle diese Ressourcen bieten Fortgeschrittenen reichhaltige, authentische englische Materialien sowie die Möglichkeit, sicher von zu Hause aus ihre Kenntnisse zu verbessern. Was können Sie als Fortgeschrittener sonst noch verwenden? Hier finden Sie eine Liste erstklassiger Online-Ressourcen für Fortgeschrittene.

1. Preply

Preply verbindet Sie mit einem Tutor, der Muttersprachler sein muss. Sie brauchen jemanden, der die Sprache besser kann als Sie. Ihr arbeitet wann Sie wollen und am Sprechen, Hören, Lesen oder was immer Sie wollen. Das Programm ist erschwinglich und wird von Ihnen gestaltet.

2. American English

American English ist ein Ressourcenzentrum zum Lehren und Lernen der Sprache und Kultur der USA. Diese Website bietet eine Vielzahl an ansprechenden Materialien und Ressourcen. Fortgeschrittene finden neue Wege, um Englisch zu üben und mehr über die Vereinigten Staaten zu lernen. Die Plattform der US-Regierung bietet Materialien für berufliche Entwicklung sowie Unterrichtsaktivitäten, Hörbücher, MP3s, Videos und pädagogisches Material, um Englisch als Zweitsprache zu lernen.

Die Lernenden können die amerikanische Kultur auch anhand verschiedener Materialien erkunden. Zu den Ressourcen gehören beliebte amerikanische Klassiker und Links zu Websites und Podcasts der US-Regierung. Das Office of English Language Programs in Washington, DC, bietet akademisches Fachwissen, Beratung, Unterstützung sowie Materialien und Ressourcen zu Menschen auf der ganzen Welt. Alle Programme werden von Regional English Language Officers (RELOs) bei amerikanischen Botschaften oder Konsulaten durchgeführt.

Zu den über die Site verwalteten Programmen und Ressourcen gehören Englischmaterialien, Fernunterrichtsprogramme und Workshops zur Lehrerausbildung. Erkunden Sie die Website und suchen Sie regelmäßig nach Updates und neuen Ressourcen.

3. BBC Podcasts

BBC-Podcasts eignen sich aus mehreren Gründen hervorragend zur Verbesserung der Sprache. Sie sind leicht zugänglich und kostenlos. Das Leben im digitalen Zeitalter hat viele Vorteile (und auch Nachteile, würden viele sagen), aber was das Erlernen von Sprachen angeht, ist das digitale Zeitalter besonders cool: Alles, was Sie zum Anhören eines Podcasts benötigen, ist eine gute Internetverbindung, ein Telefon, Laptop oder Tablet.

Sie können Podcasts speziell für das Englischlernen anhören. Wenn Sie der Meinung sind, dass es unmöglich ist, Muttersprachler zu verstehen, oder Sie denken, dass Muttersprachler zu schnell sprechen, zu viele Grammatikregeln brechen, oder Umgangssprache und schwierige Wörter verwenden, die Sie nicht kennen, können ESL-Podcasts Ihnen wirklich helfen. Das Ziel von Podcasts, die für Englischlerner erstellt wurden, ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Englischkenntnisse und Ihre Fähigkeiten zu verbessern. Sie sind oft etwas einfacher zu verstehen und Sie können Ihr Niveau wählen. Sie haben Grammatikerklärungen sowie Wortschatz.

Sie können Themen auswählen, die Sie ansprechen. Für jedes Thema, das Sie mögen, steht Ihnen buchstäblich ein Podcast zur Verfügung: Comedy, veganer Lebensstil, Unternehmertum, Buchclub, Nachrichten … Wo immer Ihre Interessen liegen, finden Sie einen Podcast zu diesem Thema.

Sie sind ideal für vielbeschäftigte Menschen. Eine der größten Herausforderungen ist die ZEIT. Wir alle haben Aufgaben in unserem Alltag und leiden oft an Zeitmangel. Die Zeit zu finden, um Englisch zu lernen, ist eine Herausforderung! Hier kommen Podcasts ins Spiel: Sie können im Fitnessstudio, auf dem Weg zur Arbeit und beim Spazierengehen mit dem Hund zuhören. Sie entscheiden wann und wo. Es lässt sich überall machen. Auch die Dauer können Sie wählen. 10 Minuten hier, 5 Minuten dort. Sie sind also perfekt, wenn Sie nicht zu viel Zeit haben.

4. TED-Talks

Englisch-Fortgeschrittene können nicht auf TED-Talks verzichten. Ted-Talks hat ein großes Arsenal an Videos, die sich auf verschiedene Themen konzentrieren. Sie können das entsprechende Thema auswählen und authentische Reden anhören. Als Aktivität nach dem Hören können Sie eine kurze Zusammenfassung des Videos oder einige nützliche Wörter aufschreiben oder das Video in eigenen Wörtern erzählen.

TED-Talks können Englischlernenden auf verschiedene Weise helfen. Sie können einfach zuhören. TED-Talks werden von englischen Muttersprachlern aus aller Welt gehalten. Sie müssen sich einen TED-Vortrag über die Sprache nicht unbedingt anhören, um etwas über Englisch zu lernen. Sehen Sie sich einen TED-Vortrag über ein Thema an, das Sie wirklich interessiert, und es wird dazu beitragen, dass Sie Ihren Wortschatz, Ihr Verständnis und Ihre Aussprache verbessern – indem Sie einfach einem englischen Muttersprachler zuhören. Natürlich finden Sie TED-Vorträge von Linguisten und Sprachlehrern. Die Vorträge enthalten Inhalte, die Ihre Englischkenntnisse erweitern und Ihnen mehr über Linguistik im Allgemeinen beibringen können. Kopien des Textes jedes TED-Vortrags sind verfügbar, damit Sie mit dem gesprochenen Wort mitlesen können. Dies hilft Ihnen, Ihre Aussprache zu verbessern und leichter zu verstehen, was gesagt wird.

Einige Beispiele großartiger Vorträge für Fortgeschrittene sind James Geary: Metaphorisch gesagt, Erin McKean: Keine Angst, erfinde neue Wörter! und Tim Doner: Die Sprachbarriere durchbrechen. Der Aphorismus-Enthusiast und Autor James Geary wirft einen faszinierenden Blick auf einen wichtigen Teil der menschlichen Sprache: die Metapher. Von Aristoteles bis Elvis kann die Metapher die Entscheidungen, die wir treffen, subtil beeinflussen, so Geary.

Stellen Sie vor, Sie lernen Englisch nicht mehr – wie wäre es, die Sprache zu verbessern? Ein lustiges, kurzes Gespräch der Lexikografin Erin McKean. Sie gibt Ihnen einige Möglichkeiten, um neue Wörter auf Englisch zu bilden, damit die Sprache besser ausdrücken kann, was wir meinen.

Tim Doner ist ein echter Profi der Sprachwissenschaften, der über 20 Sprachen gelernt hat. Tims Vortrag ist eine Inspiration für Englischlerner überall und zeigt, wieso er von Sprachen begeistert wird und wie das Erlernen einer neuen Sprache uns für immer verändern kann.

5. Schulen vor Ort

In München sind Sprachschulen leicht zugänglich. Unsere erste Wahl ist speakeasy München – Language School. Es gibt auch EnglishRadar an Bistritzer Weg 14, St. George’s – The British International School Munich an Heidemannstraße 182 und London School of Business English München, die vor mehr als 7 Jahren gegründet wurde. Alle bieten online Kurse.

Die Gefahr von COVID nimmt ab, ist aber nicht vorbei. Mit diesen online Tools lernen Sie in einer sicheren Umgebung. Online Lernen hat vielen geholfen – warum nicht Ihnen ebenfalls?