5 Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende

Für alle Leute die erst am späten Nachmittag so richtig aufblühen, ist der Nachtflohmarkt im Backstage genau das Richtige. Am Samstag, den 13. Juni, können Besucher ab 17 Uhr an den vielen Ständen stöbern. Für ein gemütliches Ambiente wird mit guter Hintergrundmusik und leckeren Essensständen gesorgt. Wer selber seine Sachen verkaufen möchte, kann sich gerne online einen Platz buchen. Händlereinlass ist ab 15 Uhr.

Der Besuchereintritt beträgt 3€.