5 Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende

Von Freitag auf Sonntag treten im Straßenmusikfestival "Munich Unplugged" rund 60 Live Bands in Lokalen der Innenstadt auf, die ihre Freiflächen und Innenhöfe als Bühne zur Verfügung stellen. Der Eintritt ist kostenlos. Die Bands spielen an den Festivaltagen abwechselnd im 30-Minuten-Takt an verschiedenen Standorten und wechseln dann zur nächsten Bühne. Auftakt ist am Freitag um 18 Uhr auf dem Marienplatz

Festivalzeiten: