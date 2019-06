5 Veranstaltungstipps für dieses Wochenende

Wer Musik liebt und den Abend lieber im Westpark ausklingen lassen möchte, der ist an diesem Samstagabend im Café Gans am Wasser sehr gut aufgehoben. Bei der Open Stage versuchen sich Anfänger wie Profis und geben ihr Bestes, um das Publikum zu begeistern. Ohne Wettbewerbsdruck – einfach nur just for fun.

Beginn ist um 18:00 Uhr, der Eintritt ist frei!

https://www.gansamwasser.de/programm-1/