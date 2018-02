5000 kg und 100 Jahre: Das sind die Rekordhalter im Tierpark Hellabrunn

Wie jedes Unternehmen zählt auch der Tierpark am Ende des Jahres seinen Bestand. Was in der Theorie noch einfach klingt, kann in der Praxis jedoch recht kompliziert werden.

Während vier Erdmännchen vergleichsweise schnell gezählt und gewogen sind, fliegen die Pfirsichköpfchen, ohne die Zählung zu beachten, wie sie möchten durch ihre Anlage. Ganz zu schweigen von den Neonfischen, die sich wie ein Ei dem anderen ähneln. Wer blickt da noch durch? Daher werden Tiere, die ständig in Bewegung sind, lediglich geschätzt. Bei den Schwarmfischen im Aquarium beispielsweise wird nur in einem Beckenausschnitt beobachtet, gezählt und später der gesamte Bestand geschätzt. Pinguine hingegen werden mit Hilfe von Futter auf eine normale Personenwaage gelockt und gewogen. Auch bei den Eisbären ist das Wiegen wesentlich einfacher: Mit einer in die Anlage integrierten Waage kann das Gewicht der Tiere jederzeit ermittelt werden.

Video: So ergeht es den Zootieren im Winter.

Große Überraschungen gibt es bei einer Inventur im Tierpark Hellabrunn jedoch nicht. „Natürlich fehlt bei der Inventur am Ende des Jahres nicht einfach ein Katta oder eine Mhorrgazelle“, so Kurator Carsten Zehrer. Weiter erklärt er: „Jeden Tag halten die Tierpfleger schriftlich fest, ob ein Tier geboren, verstorben, weg- oder zugereist ist. Die täglich ermittelten Zahlen werden im Tagesbericht eingetragen.“ Bei der tierischen Inventur am Jahresende entsteht durch die Auswertung aller Tagesberichte ein lückenloser Jahresbericht, der schlussendlich im Geschäftsbericht im Sommer jeden Jahres veröffentlicht wird. Zudem werden die Daten in einer weltweiten Datenbank für Zootiere erfasst. Das heißt aber auch: Einen bestimmten „Inventur-Tag“ am Jahresende, an dem alle Tiere gezählt, gemessen und gewogen werden, gibt es in Hellabrunn nicht. Vielmehr werden die Daten eines Jahres am Schreibtisch zusammengefasst und ausgewertet.

Hellabrunn zählt weiterhin zu den tier- und artenreichsten Zoos Europas. Unter den 733 Arten gibt es auch einige stark bedrohte Tierarten, beispielsweise Silbergibbons. Die laut der Roten Liste der IUCN als stark gefährdet eingestufte Primatenart gibt es deutschlandweit nur in Hellabrunn zu sehen. „Vor dem Hintergrund des Hellabrunner Masterplans sowie dem wichtigen Aspekt der Biodiversität geht die Entwicklung des Tierparks dahin, einen besonderen Fokus auf bedrohte Tierarten zu legen. Diese Tiere, die der Besucher in ansprechenden und artgerechten Anlagen erleben kann, stehen dabei als Botschafter für ihre im natürlichen Lebensraum bedrohte Tierart.“, erläutert Tierpark-Direktor Rasem Baban.

Zahlenbeispiele aus dem Tierpark Hellabrunn (Stand: 31.12.2017):

Säugetiere: 927 in 88 Arten

Vögel: 630 in 75 Arten

Reptilien: 417 in 42 Arten

Amphibien: 93 in 8 Arten

Fische: ca. 8.960 in 298 Arten

Insekten: ca. 2.000 in 25 Arten

Spinnentiere: 65 in 7 Arten

sonstige wirbellose Tiere ca. 5.840 in 190 Arten

Gesamtbestand, Tiere im Münchner Tierpark Hellabrunn:

18.932 Tiere in 733 Tierarten

Das größte, schwerste, älteste Tier im Tierpark Hellabrunn

Das größte Tier: Giraffe Bahati hat eine Scheitelhöhe von circa vier Metern

Das schwerste Tier: Elefantenbulle Gajendra bringt rund 5.000 Kilogramm auf die Waage

Das längste Tier: Das größte Anakonda-Weibchen ist 6,2 Meter lang

Das kleinste Tier: Die Raubturmdeckelschnecke ist nur etwa 0,3 bis 0,4 Zentimeter groß

Das älteste Tier: Eine Aldabra-Riesenschildkröte ist über 100 Jahre alt

Das letztgeborene Tier 2017: Yak-Kalb Reika ist am 31. Dezember 2017 zur Welt gekommen