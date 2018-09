7 Tipps, wie ihr die letzten Sommertage in München genießen könnt

Rund um München gibt es eine Vielzahl von Seen. Diese sind durchaus einen Ausflug wert. Wer mutig ist, kann sich auch nochmal in das kühle Nass wagen. Ansonsten bieten die Seen auch weitere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel eine Dampferfahrt machen oder sich ein Boot ausleihen und den See auf eigene Faust erkunden. Am Ufer warten tolle Restaurants und Cafés auf hungrige Gäste. Anschließend könnt ihr euch mit euren Freunden oder der Familie beim Minigolf messen, einen ausgiebigen Spaziergang machen oder eine Radtour unternehmen. Hier findet ihr einen Überblick über die Seen im Münchner Umland.