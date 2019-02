73-jähriger Rollstuhlfahrer von Auto erfasst und getötet

Ein 73 Jahre alter Rollstuhlfahrer ist auf einer Kreisstraße im Landkreis Ebersberg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Nachdem ein Auto den 73-Jährigen überholt hatte, sah eine 19-jährige Autofahrerin den Mann laut Polizei zu spät und rammte ihn, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Aufgrund seiner schweren Verletzungen starb der 73-Jährige am Sonntagnachmittag noch am Unfallort. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Zur Aufklärung des Unfalls wurde ein Gutachter bestellt. Zudem erhofft sich die Polizei Hinweise vom Fahrer des vorausfahrenden Wagens.

dpa