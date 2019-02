76-jährige Münchnerin vermisst – Auto verlassen bei Deggendorf gefunden

Das könnte Sie auch interessieren

Mann wirft Eisbrocken auf fahrenden Audi – Polizei findet Drogen und Waffen bei ihm

Einen Eisbrocken hat ein Mann in München auf die Windschutzscheibe eines fahrenden Audis geworfen. Der 36-jährige Fahrer stieg (…)

Aubing: Ein Schaf geht spazieren

Am Samstagvormittag riefen viele Autofahrer bei der Polizei in München an und meldeten, dass in Aubing ein Schaf auf dem Germeringer (…)

Kommode versperrt Einbrechern den Weg – 5000 Euro Schaden

Ein Möbelstück machte Einbrechern in der Nacht auf Sonntag einen Strich durch die Rechnung. Sie hatten ein Loch in die Hauswand (…)

Mini-Stromausfall in München: Rolltreppen und Aufzüge bleiben stehen

Am Freitagnachmittag kam es in München zu einem kurzen Stromausfall, der nur 0,1 Sekunden andauerte. Dennoch: vor allem sensible (…)

Zivilcourage-Kurs: Münchner Polizei lädt zu Verhaltenstraining ein

Unter dem Motto „Wie helfe ich mir selbst? Wie helfe ich anderen?“ bietet die Aktion Münchner Fahrgäste in Zusammenarbeit mit der (…)

Münchner Hauptbahnhof: 17-Jährige wirft Stuhl in Schnellimbiss und wird verhaftet

Eine 17-Jährige hat am Donnerstagmorgen in einem Schnellimbiss am Münchner Hauptbahnhof einen Stuhl nach einer Mitarbeiterin geworfen. (…)