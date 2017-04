7,7 Milliarden Euro Haushaltseinnahmen – Münchner Zoll zieht Jahresbilanz

Das könnte Sie auch interessieren

Freizeit und Veranstaltungen am Oster-Wochenende in München

Dieses Wochenende ist Ostern in München. Was es an den Feiertagen alles zu besuchen aber auch beachten gibt, seht ihr in unseren (…)

Studie enthüllt: Studentenwohnungen werden rasant teurer

Die Mieten für Studentenwohnungen sind laut einer Untersuchung seit Beginn des Jahrzehnts rasant gestiegen. Die Preiserhöhungen liegen (…)

Türkei-Referendum: Wahlbeteiligung in Bayern unter 50 Prozent

Nur knapp die Hälfte der wahlberechtigten Türken in Bayern hat sich an der Abstimmung über die Verfassungsreform in der Türkei beteiligt. (…)

Vorsicht Waldbrandgefahr: „Bei der Trockenheit reicht schon ein Zündholz“

Eine Serie von womöglich absichtlich gelegten Bränden auf Wiesen- und Waldflächen macht der Polizei rund um München zu (…)

Shit happens: Cabrio-Fahrt endet mit Gülle-Dusche

Der Cabrio-Ausflug eines Vaters und seiner Tochter endete am Wochenende extrem unangenehm: Ein mit Gülle beladener Traktor wurde ihnen (…)

U-Bahnhof Theresienstraße: Schlägerei mit versuchtem Totschlag

Am Samstag, den 01. April, kam es um kurz nach 05:00 Uhr am Morgen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern am (…)