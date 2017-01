9.000 Euro: Rentner von falschem Microsoft-Mitarbeiter betrogen

Ein 71-jähriger Rentner hat über 9.000 Euro an Betrüger im Ausland überwiesen. Ein unbekannter Anrufer gab sich als Microsoft-Mitarbeiter aus und verschaffte sich so einen externen Zugang zum Computer des Rentners. Er gab vor, dass der Mann Viren auf seinem Rechner gehabt habe und diverse Lizenzen kaufen müsse.

Bereits am Donnerstag, den 29. Dezember 2016, erhielt ein 71-Jähriger aus Bogenhausen einen Anruf eines Englisch sprechenden Mannes. Dieser gab sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Er behauptete, dass es massive Probleme mit dem PC des Rentners gebe und er ihm helfen wolle. Im Laufe des Telefonats gelang es dem Anrufer, einen externen Zugang via Fernwartung zu dem Rechner des Mannes zu bekommen.

Ob und welche Veränderungen der Unbekannte vornahm, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Er überredete den 71-Jährigen zum Kauf einer angeblich lebenslangen Lizenz zum Preis von 249 Euro. Der Mann willigte ein und füllte unter Anleitung ein Online-Formular von Western-Union aus. Somit gab er seine Online-Banking-Daten preis.

Da diese Überweisung jedoch nicht funktioniert habe, sollte der Rentner noch weitere Überweisungen tätigen. Er tat, wie ihm befohlen. Der Unbekannte versprach ihm Rücküberweisungen. Letztlich überwies der Rentner jedoch mehr als 9.000 Euro an Empfänger im Ausland. Der Rentner erkannte erst im Nachhinein den Betrug und verständigte die Polizei.

Polizei warnt vor falschen Microsoft-Mitarbeitern

Die angeblichen Microsoft-Mitarbeiter behaupten, dass zum Jahreswechsel die Lizenzen für Produkte von Microsoft abgelaufen sind. Gleichzeitig werden eine lebenslang gültige neue Lizenz und eine sofortige Fernwartung angeboten. Ziel ist jedoch, auf den Computer der Angerufenen zuzugreifen und Daten auszuspähen bzw. zu verschlüsseln oder einen Trojaner zu installieren.

Die Anrufe erfolgen in der Regel über das Internet und können deshalb nicht zurückverfolgt werden, auch wenn eine Anrufnummer im Display angezeigt wird. Die Firma Microsoft bietet einen derartigen Service nicht unaufgefordert an! Beenden Sie derartige Anrufe sofort! Die Anrufer sprechen in der Regel englisch mit ausländischem Akzent. Sollten Sie bereits den Anweisungen gefolgt sein und Software installiert haben, trennen Sie Ihren PC unverzüglich vom Netz und lassen Sie ihn von einer Fachfirma prüfen. Ändern Sie sofort Ihre Zugangsdaten und Passwörter, insbesondere für Online-Banking! Verständigen Sie auch die Polizei, da dies den Tatbestand des Betruges erfüllen kann!