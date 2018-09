9000 Trachtler ziehen aufs Oktoberfest: Die Fotos vom Trachtenumzug

Die Tradition steht beim alljährlich stattfindenden Trachtenumzug im Vordergrund. Auch in diesem Jahr erfreute er sich wieder großer Beliebtheit. 9000 Teilnehmer waren gekommen, um ihre prächtigen Gewänder zur Schau zu stellen. Musikkapellen, Schützenvereine, Trommler, Reiter, Fahnenschwinger, Moriskentänzer, Spielmannszüge und Trachtenvereine schlossen sich dem sieben Kilometer langen Weg aus der Münchner Innenstadt zur Theresienwiese an.

Die meisten Gruppen kamen aus Deutschland. Doch auch aus Österreich, Ungarn, der Schweiz, Norwegen, Bulgarien, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina waren Trachtler angereist, um sich dem Zug anzuschließen. Angeführt wurde die Parade traditionell vom Münchner Kindl, gemimt von Viktoria Ostler.

In diesem Jahr gab es wieder wunderschöne traditionelle und historische Gewänder zu bestaunen. Der Fokus lag auf Brauchtum und alter Handwerkskunst.

Auch beim Trachtenumzug machten die strengen Sicherheitsvorkehrungen nicht Halt. Den Trachtlern war es zwar gestattet, ihre historischen Waffen zu tragen, allerdings mussten diese ungeladen sein.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), der das Oktoberfest am Samstag mit den altbekannten Worten "O'zapft is!" eröffnete, waren ebenfalls mit von der Partie. Sie saßen gemeinsam mit ihren Ehefrauen in prachtvoll geschmückten Ehrenkutschen.