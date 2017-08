Abgelaufen und aus Papier: Auto-Kennzeichen der besonderen Art

Sein kreatives Basteltalent hat die Polizei nicht überzeugt: Mit einem Papierkennzeichen ist ein 43-Jähriger am Autohof Berg in Oberfranken aufgeflogen.

Bei der Kontrolle an der Autobahn 9 gab ein 43-jähriger Mann an, sein Autokennzeichen sei ihm in Montenegro gestohlen worden. «Deshalb druckte er sich die Kennzeichennummer auf Papier», wie die Verkehrspolizeiinspektion Hof am Mittwoch mitteilte.

Illegal auf deutschen Straßen unterwegs

Blöd für den 43-Jährigen: Die Ausfuhrkennzeichen des in Böblingen zugelassenen Wagens waren ohnehin seit Juli abgelaufen – er musste das Auto daher stehenlassen. «Der muss sich jetzt neue Kennzeichen besorgen», sagte ein Polizeisprecher. Erst dann könne der Mann die Limousine wie geplant ins Ausland bringen. Darüber hinaus erhielt der Fahrer am Dienstag eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Steuerhinterziehung.

mhz/dpa