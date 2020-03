Abgesagt wegen Corona: diese Veranstaltungen und Einrichtungen trifft es in München

Das neuartige Coronavirus breitet sich immer weiter aus. In Bayern zieht die Staatsregierung nun drastische Konsequenzen für Großveranstaltungen. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus untersagt der Freistaat Bayern Veranstaltungen bis 19. April mit mehr als 1000 Personen.

Für Veranstaltungen mit 500 bis 1000 Personen empfiehlt die Staatsregierung die Absage, jeweils nach Rücksprache mit den Behörden. Auch dutzende Veranstaltungen, Demonstrationen, Konzerte und Sportereignisse sind in München betroffen. Wir haben für euch einen Überblick zusammengestellt, was abgesagt wird, was verschoben wird und welche Veranstaltungen weiterhin stattfinden.

Konzerte, mit über 1000 Besucherinnen und Besuchern müssen abgesagt werden. Das betrifft zum Beispiel die Olympiahalle oder das Zenith im Münchner Norden.

Von 11.03-19.03. bleiben alle staatlichen Theater, Konzertsäle und Opernhäuser geschlossen. So zum Beispiel die Bayerische Staatsoper in München.

Die Bayerische Staatsoper will während der Schließung wegen des Coronavirus ausgewählte Stücke trotzdem auf die Bühne bringen – vor leeren Rängen. Zuschauer könnten die Aufführungen live übers Internet verfolgen, sagte ein Sprecher am Dienstag in München. Livestreams seien unter anderem geplant von dem Akademiekonzert am 16. März und von der Premiere des Balletts «Schwanensee». Zudem werde die Oper einzelne Vorstellungen als Video-on-Demand anbieten. Ein entsprechender Online-Spielplan soll in Kürze im Internet veröffentlicht werden.

Auch die städtischen Kulturstätten werden geschlossen: Deutsches Theater, Philharmonie, Volkstheater, Kammerspiele.

Deutsches Museum – bleibt geöffnet

Gasteig – Veranstaltungen wurden verschoben oder abgesagt

Fridays for Future Demonstration am 13.03. – abgesagt

St. Patrick’s Day Parade am 15.03. – verschoben

#ausspekuliert Demonstration für bezahlbare Mieten, soziales Klima retten am 28. 03. – abgesagt

Messe München

hat die Veranstaltungen im März und April abgesagt oder verschoben.

Auch, von der Messe München veranstaltete Messen in China wurden abgesagt

Für Fragen zu Veranstaltungen und Kunden hat die Messe eine Corona-Virus-Hotline eingerichtet:

+49 89 949-20720.

Sportliche Ereignisse

Die 1000-Personen-Regelung betrifft auch Fußball-, Basketball- und Eishockeyspiele in den Bundesligen oder der Champions League. Sie müssen entweder ohne Besucher stattfinden oder verlegt werden. Veranstaltungen mit 500 bis 1000 Besuchern sollten im Zweifel auch abgesagt werden.

Die Deutsche Fußball Liga hat verkündet, dass die Spieltage in der 1. und 2. Bundesliga rein sportlich stattfinden werden. Mit wie vielen Zuschauern oder ob ohne, ist nun eine Entscheidung der jeweiligen Behörde.

Betroffen ist zum Beispiel das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions-League zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea, am kommenden Mittwoch. Die Bundesliga-Spiele des Rekordmeisters gegen Frankfurt und Düsseldorf am 22. März und 11. April sind ebenfalls betroffen.

Ebenfalls fraglich ist die Austragung der Play-Offs in der Deutschen Eishockey-Liga, woran auch der EHC Red Bull München teilnimmt.

Auch der Liga-Betrieb sowie die Euroleague-Spiele des FC Bayern Basketball müssten nun entweder ohne Zuschauer stattfinden oder verschoben werden.