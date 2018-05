Abi Ofarim laut Medienberichten gestorben

Wie die „BUNTE“ berichtet, ist der Musiker Abi Ofarim (80) nach langer schwerer Krankheit gestorben.

„Nach langer schwerer Krankheit ist Abi Ofarim heute morgen in seiner Schwabinger Wohnung für immer eingeschlafen, sein Kampf hat ein Ende gefunden“, so berichtet die BUNTE und beruft sich auf Insiderkreise.

Seinen wohl letzten öffentlichen Auftritt hatte Abi Ofarim bei einem Konzert seines Sohnes, Gil Ofarim, in München. Wo er im Rollstuhl vor der Bühne mitfieberte. Gil Ofarim war von der Aktion überrascht und postete dieses Bild auf Instagram.

Abi Ofarim, der am 5. Oktober 1937 in Israel geboren wurde, war bereits im Januar 2017 in ein künstliches Koma versetzt aus dem er sich jedoch wieder erholte. Jetzt erlag er seiner Krankheit.