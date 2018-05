Abtanzen, relaxen oder anfeuern: Die Veranstaltungstipps für’s Wochenende in München

Beim Kulturstrand am Vater-Rhein-Brunnen ist auch dieses Wochenende bei - voraussichtlich - bestem Wetter einiges geboten. Am Samstag wird es elektronisch bei der Veranstaltungsreihe "Days at the beach". Die Münchner DJs Felix Adam und Butschek legen ab 17 Uhr auf. Am Sonntag geht es ruhier zu: Einige Akteure des DOK.fests sind zu Gast und präsentieren nach Sonnenuntergang den Film "IN MY WAY IT LIES".