Achtung Autofahrer: Einschränkungen durch Fliegerbombenentschärfung am Brenner

Am kommenden Sonntag wird in Südtirol, genauer in der Gemeinde Freienfeld, eine Fliegerbombe entschärft. Es kommt zu Straßensperrungen, sowie zum Stillstand des Bahnverkehrs.

Genau ein Jahr ist es nun her, als die letzte Fliegerbombe am Brenner in Italien entschärft worden ist. Diesen Sonntag kommt es ein weiteres Mal zu einer Entschärfung. Autofahrer können dann folgende Straßen zwischen 6.30 Uhr bis voraussichtlich 9.45 Uhr nicht befahren:

die A22 Brennerautobahn im Abschnitt Brixen – Sterzing,

die SS 12 Brennerstaatsstraße im Abschnitt Grasstein – Freienfeld,

die SS 508 Penserjochstraße auf der Höhe von Egg und

die LS 77 Mauls – Ritzeil.

Außerdem ist der Bahnverkehr zwischen Franzensfeste und Sterzing zur selben Zeit unterbrochen. Wenn ihr also in der besagten Zeit, zwischen 6.30 Uhr und 9.45, auf diesen Strecken unterwegs sein wolltet, fahrt wenn möglich später los.