Achtung: Italienische Konditorei ruft Kuchenschnitten zurück

Die italienische Konditorei Stabinger hat mehrere Kuchensorten zurückgerufen. Produkte wie „Gedeckter Apfelkuchen“ oder „Ricottaschnitten Erdbeer“ könnten Metallfragmente enthalten und sollten daher vorsorglich nicht verzehrt werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Insgesamt seien sieben Sorten Schnittkuchen betroffen. Die Produkte seien in Bayern, aber auch in einer Reihe anderer Bundesländer vertrieben worden. Zurückgerufen hat das Unternehmen Produkte mit den Mindesthaltbarkeitsdaten „22. 02. 2018“, „27. 02. 2018“ und „01. 03. 2018“.

dpa