ADAC leistet 90 Millionen Steuernachzahlung

Diese Nachricht hat die Beschäftigten in der ADAC-Zentrale wie ein Keulenschlag getroffen. Lange hat der Autoclub vor allem auf (…)

Stellenabbau: ADAC will 400 Stellen in München streichen

Pünktlich zum Ferienstart in Bayern und Baden-Württemberg kam es am Wochenende zu Chaos auf Bayerns Autobahnen. Stau-Höhepunkt war laut (…)

Stau auf den Autobahnen – Urlaubsstart in Bayern

Der Start in die Ferien könnte am nächsten Wochenende für Autofahrer zur Qual werden. Mit dem Ferienstart in Bayern und (…)