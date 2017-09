Air Berlin annulliert fast ein Viertel der Flüge ab München

Berlin – Von den Turbulenzen bei der insolventen Air Berlin ist auch der Flughafen in München betroffen. Die Fluggesellschaft annullierte am Dienstag acht der 35 vorgesehenen Starts am zweitgrößten deutschen Flughafen.

In Nürnberg gab es, abgesehen von Verspätungen, keine Beeinträchtigungen der zehn planmäßigen Abflüge.

Bundesweit fielen rund 100 der geplanten 750 Flüge aus, Ursache war nach Angaben des Unternehmens, dass sich 200 der rund 1500 Piloten quasi gleichzeitig krank meldeten. Der Nürnberger Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl bietet bis zu eine halbe Milliarde Euro für die Übernahme der Airline. Unter den Piloten gibt es Befürchtungen, dass der Flugbetrieb stark reduziert werden könnte.

dpa