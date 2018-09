Airbnb: Mehr als 4200 Münchner vermieten Unterkunft zum Oktoberfest

Auch in diesem Jahr ist mit einer deutlichen Preiserhöhung der Maß auf der Wiesn zu rechnen. Nachdem der Liter Bier letztes Jahr im (…)

Auch in diesem Jahr sind im Café Kosmos Trachten absolut unerwünscht. Manche Wiesn-Besucher werden garantiert den an Türen unbeliebten (…)

Wiesn-Grapscher wegen Übergriffen auf Frauen verurteilt

Auf der Wiesn in Bierlaune fand der Mann den Übergriff auf zwei Frauen noch lustig. Doch was folgte, waren gut vier Monate in (…)