Alle Informationen zur Münchner Stammstreckensperrung am Wochenende

Am kommenden Wochenende muss die Stammstrecke wegen Bauarbeiten gesperrt werden. Hier ein Überblick für alle Münchner Pendler.

Betroffen sind alle S-Bahnlinien. Am nächsten Wochenende ist die Stammstrecke im Bereich Pasing – Hackerbrücke komplett gesperrt. Grund dafür sind die Bauarbeiten an der zweiten Stammstrecke und der Einschub des Arnulfstegs an der Donnersbergerbrücke.

Die Sperrung beginnt am Freitagabend (14. September) gegen 20:40 Uhr und wird bis Montagmorgen (17. September) um 04:45 Uhr andauern. Lediglich die S6 durchquert den Tunnel der Stammstrecke.

Zwischen Pasing und der Hackerbrücke wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Menschen, die mit der S-Bahn zum Flughafen reisen möchten, sind ebenfalls von den Bauarbeiten betroffen und sollten gegebenenfalls mehr Zeit einplanen oder auf alternative Anreisemöglichkeiten umsteigen.

Damit ihr einigermaßen den Überblick behaltet, haben wir hier die Fahrplaninfos für euch zusammengestellt. Die Münchner S-Bahn informiert ebenfalls auf ihrer Website.