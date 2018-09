Alles neu im „WIESNZELT“ am Stiglmaierplatz! Feiert bei der „Laurent-Perrier Après-Wiesn“

Dieses Jahr knallen die Korken im „Wiesnzelt“ am Stiglmaierplatz vom 21. September bis zum 06. Oktober 2018. Für ausgelassene Stimmung sorgt täglich Musikprofi und Partykönigin XXX DJ Giulia Siegel. Wir verlosen 5×2 Tickets für die „Laurent-Perrier Après-Wiesn“und einen 10er Tisch.

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude, aber am schönsten ist es doch, wenn es endlich losgeht! Deshalb feiern Insider beim „Frühstart“ im Löwenbräukeller den Beginn der Wiesn schon am Freitag, 21. September, ab 18.30 Uhr. Von da an wird täglich das beste After-Wiesn-Clubbing, die „Laurent-Perrier Après-Wiesn“ – ihre Türen öffnen.

Ab 18.30 Uhr sorgen die legendäre Kultband „Bergluft“, mit Sänger Tobi Schwarz-Gewallig, für Festzelt Stimmung und Oktoberfest Atmosphäre mit allem was dazu gehört. Anschließend geht es ab 22.00 Uhr bei der „Laurent-Perrier Après-Wiesn“ auf 3 Areas erst richtig los – hier wird bis in die Morgenstunden getanzt, gefeiert und geflirtet – ohne Sperrstunde!

Wer besonders exklusiv feiern möchte, bucht sein eigenes „Laurent-Perrier Après-Wiesn Paket“ und erhält einen abgesperrten Loungebereich mit direktem Blick auf die Tanzfläche im Bennosaal, inklusive VIP-Betreuung und Getränken.

Tickets für das „Wiesnzelt“ sind unter www.daswiesnzelt.de online buchbar.

Öffnungszeiten:

Festsaal „Wiesnzelt“ am Stiglmaierplatz

Freitag, 21. September – Frühstart ab 18.30 Uhr

Donnerstags & Dienstag 02.10. – ab 19.30 Uhr

Freitags & samstags – ab 18.30 Uhr

„Laurent-Perrier Après-Wiesn“

Montags – samstags – ab 22.00 Uhr

GEWINNSPIEL

5×2 Tickets und 1×1 10er Tisch zu gewinnen:

Wir verlosen für den 02. Oktober 2018 5×2 Saal-Tickets für die „Laurent-Perrier Après-Wiesn“und einen 10er Tisch inkl. Hendl und Maß. Einfach das Formular ausfüllen und mit ein bisschen Glück ab 22 Uhr die perfekte After-Wiesn Party feiern! Teilnahmeschluss ist Dienstag, der 25. September um 12 Uhr. Es gelten die Teilnahmebedingungen von münchen.tv