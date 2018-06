Arbeiter bei Kanalreinigungsarbeiten in Tiefgarage überfahren

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 62-jähriger Allgäuer bei Kanalarbeiten in einer privaten Tiefgarage. Der Grund: Eine Anwohnerin übersah den Mann und überrollte ihn mit dem Pkw.

Am Mittwoch führte ein 62-Jähriger Kanalreinigungsarbeiten in einer privaten Tiefgarage in der Halskestraße durch. Der Mann lag auf dem Boden während sein Oberkörper in den

Kanalschacht geneigt war. Er führte die Arbeiten alleine durch und war dabei dunkel gekleidet. Die Arbeitsstätte war außerdem nicht abgesichert. Als eine 56-jährige Anwohnerin in die Tiefgarage einfuhr, sah sie den liegenden Arbeiter nicht. Erst als sie einen Schlag hörte, stellte sie fest, dass sie mit dem rechten Vorderrad über den Oberkörper des Mannes gefahren war.

Frau überfährt Kanalarbeiter

Sie blieb mit dem Vorderrad anschließend in dem geöffneten Kanalschacht hängen. Erst als sie ausstieg, bemerkte sie den am Boden liegenden 62-Jährigen. Dieser kam noch aus eigener Kraft aus dem Kanalschacht, blieb dann jedoch schwer verletzt am Boden liegen. Er wurde durch einen Rettungsdienst mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

mhz/Polizeipräsidium München