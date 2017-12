Atemberaubende Show: Mit münchen.tv zur Traumfabrik im Gasteig

Die Traumfabrik ist das Showtheater der Phantasie zum Staunen, Lachen, Träumen und einfach, um eine wunderschöne Show zu erleben und die Seele baumeln zu lassen. Mit ein bisschen Glück können Sie mit münchen.tv dabei sein.

Es ist gar nicht so einfach, die passenden Worte dafür zu finden, welche atemberaubende Show die Traumfabrik auf die Bühne zaubert, denn dieses bunte Programm sollte man unbedingt selbst gesehen haben. So vereint die Traumfabrik in ihrem Programm Elemente aus dem Varieté, Cirque Nouveau, Tanz und Theater in einer perfekten Inszenierung mit Musik und harmonischen Lichtkompositionen. Die Zuschauer werden dabei in die Welt der Träume und der Phantasie mitgenommen.

Mit dieser einzigartigen Mischung aus faszinierender Akrobatik, mitreißendem Tanz, fesselnder Feuer-Artistik, bezauberndem Schwarzlicht-Theater, Comedy vom Feinsten und imposanter Musik voller Phantasie und Lebensfreude geht die Traumfabrik jedes Jahr nach Weihnachten auf Tournee und macht selbstverständlich auch Halt in München. Vom 8.1.2018 bis zum 13.1.2018 kann man die Show im Münchner Gasteig bestaunen.

© Die Traumfabrik

Viele Zuschauer kommen seit Jahren in die, mit mehreren Kulturpreisen ausgezeichnete, 2-Stunden-Show, in der man einfach mal die Seele baumeln lassen kann. Jedes Jahr zeigt das Ensemble der Traumfabrik faszinierende Neu-Inszenierungen, sowie die „Greatest Hits“ und lädt zudem jedes Jahr internationale Gastkünstler ein, die das Traumfabrik-Gesamtkunstwerk in der Hand von Gründer und Regisseur Rainer Pawelke vollenden. Aus Österreich kommen zum Beispiel die weltweit bekannten Feuer-Artisten „Fenfire“, die ihre außergewöhnlichen Inszenierungen mit großen Flammen, aber auch neue Inszenierungen ganz ohne Feuer zeigen.

© Die Traumfabrik / Rüdiger Breitbach

© Die Traumfabrik / Rüdiger Breitbach © Die Traumfabrik / Rüdiger Breitbach © Die Traumfabrik © Die Traumfabrik © Die Traumfabrik © Die Traumfabrik / Berli Berlinski

Weitere Infos, Tickets und das ausführliche Programm unter:

www.traumfabrik.de

Jetzt Tickets gewinnen:

Die Traumfabrik und münchen.tv verlosen jeweils 2×2 Tickets für mehrere Vorstellungen. Füllen Sie einfach das Formular aus und wählen Ihren Wunschtermin und mit ein bisschen Glück sind Sie dabei.

Es gelten die Teilnahmebedingungen von münchen.tv. Teilnahmeschluss ist am 2. Januar 2018.