Aubing: Ein Schaf geht spazieren

Eine Autofahrerin konnte das Schaf in einem angrenzenden Garten einsperren und so den Ausflug des Tieres beenden. Dort wurde es wenig später von einem ortsansässigen Schäfer abgeholt. Das Schaf blieb während seines Ausflugs unverletzt.

Das Schaf spazierte gemütlich über die Straße und auch über die S-Bahngleise, was zum Glück ohne Folgen blieb.

Am Samstagvormittag riefen viele Autofahrer bei der Polizei in München an und meldeten, dass in Aubing ein Schaf auf dem Germeringer Weg läuft.

Das könnte Sie auch interessieren

Kommode versperrt Einbrechern den Weg – 5000 Euro Schaden

Ein Möbelstück machte Einbrechern in der Nacht auf Sonntag einen Strich durch die Rechnung. Sie hatten ein Loch in die Hauswand (…)

Mini-Stromausfall in München: Rolltreppen und Aufzüge bleiben stehen

Am Freitagnachmittag kam es in München zu einem kurzen Stromausfall, der nur 0,1 Sekunden andauerte. Dennoch: vor allem sensible (…)

Zivilcourage-Kurs: Münchner Polizei lädt zu Verhaltenstraining ein

Unter dem Motto „Wie helfe ich mir selbst? Wie helfe ich anderen?“ bietet die Aktion Münchner Fahrgäste in Zusammenarbeit mit der (…)

Münchner Hauptbahnhof: 17-Jährige wirft Stuhl in Schnellimbiss und wird verhaftet

Eine 17-Jährige hat am Donnerstagmorgen in einem Schnellimbiss am Münchner Hauptbahnhof einen Stuhl nach einer Mitarbeiterin geworfen. (…)

Diebstahl-Serie geht weiter: Erneut hochwertige Pkw gestohlen

Bereits zum dritten Mal in diesem Monat wurden mehrere hochwertige Pkw in und um München entwendet. Am Wochenende schlugen die Diebe (…)

Zeugen gesucht: gefährliche Körperverletzung in Schwabing

Am Samstag, den 17. November 2018, wurde ein 33-jähriger Mann aus München in der Erich-Kästner-Straße beim Hohenzollernplatz durch (…)