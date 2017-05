Auch im Tierpark Hellabrunn ist Muttertag

Sie haben noch keinen Plan, was sie am Muttertag unternehmen wollen? Dann besuchen sie doch die ganzen Tiermamis im Tierpark Hellabrunn!



Ganz im Sinne der Mütter, veranstaltet der Tierpark in Thalkirchen auch dieses Jahr am Muttertag, dem 14. Mai 2017, viele spannende Aktionen für groß und klein.

Besucher können nicht nur die ganzen Tiermamis, wie zum Beispiel der Eisbären-Mama Giovanni, den Orang Utan-Mütter Matra und Sitti, sowie Nashorn-Mami Rapti, besuchen, sondern auch bei einer Muttertags-Ralley mitmachen.

Außerdem geben Tierpfleger, die bei bestimmten Tierarten anzutreffen sind, interessante, spannende und erstaunliche Informationen zu den tierischen Beziehungen zwischen Mutter und Kind.

Tierpfleger-Treffpunkte

Banggai-Kardinalbarschen (11 Uhr)

Rießenkängurus (12 Uhr)

Königspinguinen (13:30 Uhr)

Orang Utans (15:30 Uhr)

Auch dieses Jahr findet wieder ein tierisches Gewinnspiel statt. Als Hauptpreis gibt es eine einjährige Tierpatenschaft für Königpinguin-Dame Vienna. Für den zweiten, sowie für den dritten Platz gibt es jeweils eine Familien-Jahreskarte zu gewinnen.

Teilnahmekarten sind an den beiden Eingängen am Flamingo-Eingang und am Isar-Eingang erhältlich.

