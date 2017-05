„Auf dem Teppich bleiben“ – Horst Seehofer mahnt nach NRW-Sieg zu Bescheidenheit

Kein Schulz-Effekt in Nordrhein-Westfalen: Nach dem klaren Sieg für die CDU bei den Landtags-Wahlen 2017 in NRW meldet sich Horst Sehoofer ermahnend zu Wort, denn bis zur Bundestagswahl sei noch ein langer Weg.

CSU-Chef Horst Seehofer hat die Union nach dem CDU-Wahlsieg in Nordrhein-Westfalen ermahnt, auf dem Teppich zu bleiben. Das CDU-Ergebnis dort sei eine „großartige Leistung“, die Union sei „richtig glücklich“, sagte Seehofer am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur in München. „Gratulation an Armin Laschet und Angela Merkel.“ Stimmungen könnten sich aber „fast torpedoartig ändern“, warnte der bayerische Ministerpräsident. „Deshalb ist das noch längst keine Vorentscheidung für die Bundestagswahl.“ Die Wegstrecke bis zur Wahl im September sei nämlich noch genau so lange wie seit dem Beginn des Hypes um SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz bis jetzt.

Seehofer sagte allerdings, er habe Recht behalten: Er habe schon vor gut einer Woche gesagt, die „Schulz-Festspiele“ seien vorbei. „Und so ist es.“ Er sprach nach dem CDU-Sieg zudem von einer „Stabilisierung der Union“. „Aber mehr ist es nicht.“ Deshalb müsse man die kommenden Monate bis zur Bundestagswahl sehr klug und sehr bescheiden angehen.

Ausschlaggebend für die deutliche Wahlniederlage von Rot-Grün in Düsseldorf ist nach Einschätzung Seehofers eine schlechte Regierungspolitik gewesen, etwa in den Bereichen Bildung und Innere Sicherheit. „Es zeigt, wie schnell sich die Stimmung in der Bevölkerung verändert, wenn die Leistung nicht stimmt.“ Den Rücktritt von Hannelore Kraft als SPD-Landeschefin nannte er „konsequent“.

bn/dpa