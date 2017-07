Aufgeweichter Boden: Feuerwehr sichert Baum in Allach-Untermenzing

In der Rudorffstraße in Allach-Untermenzing drohte am Mittwoch ein Baum umzustürzen. Durch den Regen war der Boden so sehr aufgeweicht, dass er seine Standfestigkeit verloren hatte.

Im Münchner Stadtteil Allach-Untermenzing hatte in den gestrigen Abendstunden ein Anwohner einen, in arger Schräglage befindlichen Baum bemerkt, und die Feuerwehr verständigt. Die rund 20 Meter hohe Esche hatte durch den aufgeweichten Boden der anhaltenden Regenfälle ihre Standfestigkeit verloren und drohte auf die Rudorffstraße zu stürzen.

Mit dem Kran der Feuerwehr sicherten die Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr den tonnenschweren Baum. Mitarbeiter der Münchner Stadtwerke trennten eine in Mitleidenschaft gezogene Stromleitung, ehe die Feuerwehrkräfte den Baum von der Krone abwärts abtragen konnten. Das Beseitigen des gesamten Baumes dauerte rund drei Stunden. Für die Dauer des Einsatzes musste der Bereich großräumig abgesperrt werden. Nach dem Abrücken der Feuerwehr stellten die Mitarbeiter der Stadtwerke die Stromversorgung der betroffenen Anwohner wieder her. Weitere Einsätze durch die starken Niederschläge des gestrigen Tages waren für die Feuerwehr nicht zu verzeichnen.