Ausflugstipps für München und Region bei Regen und schlechtem Wetter

Wer bei schlechtem Wetter nicht auf Sport verzichten möchte, sollte sich über das vielfältige Indoor Sport Angebot in München informieren. Auspowern kann man sich zum Beispiel in der Kletterhalle, beim Tennis und beim Squash. Bowling und Minigolf werden auch drinnen angeboten.

Einen besonderen Urlaubsfaktor bieten dabei auch Indoor-Beachvolleyball-Hallen. Dort kommt auch bei tristem Wetter schnell Urlaubsfeeling auf. Barfuß durch den Sand laufen unter Palmen Cocktails trinken – was will man mehr?

Das Beach38° in der Friedensstraße direkt hinter dem Ostbahnhof bietet zum Beispiel mehrere Volleyballfelder in der sandigen Halle und lädt zum anschließenden Chillout in der Food-und Cocktaillounge ein. Auch der Robertobeach in Aschheim, etwas außerhalb von München, bietet Strandfeeling pur.

Selbst bei Regenwetter muss man nicht auf den nötigen Adrenalinkick verzichten, denn Paint-Ball kann man auch in der Halle spielen. Zum Beispiel In der Paintball-Halle in Garching. Dort treten zwei Teams gegeneinander an und versuchen jeweils so lange wie möglich im Spiel zu bleiben. Um nicht getroffen zu werden, kann man sich hinter verschiedenen Hindernissen oder Schutzwällen verstecken. Der Eintritt beträgt pro Teilnehmer 20 Euro, zudem ist ein Jahresbeitrag von 5 Euro zu bezahlen.