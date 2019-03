1400 Bodycams für Polizisten in Bayern

Nach einem einjährigen Pilotversuch und einer anschließenden europaweiten Ausschreibung steht nun fest, wie die Einführung laufen soll und welches Bodycam-Modell die bayerischen Polizisten bekommen sollen.

Die bayerische Polizei soll dauerhaft mit 1400 Körperkameras ausgerüstet werden. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und der Münchner Polizeipräsident Hubertus Andrä wollen die Geräte am kommenden Montag (11. März) für den Einsatz freigeben, wie das Innenministerium am Dienstag in München mitteilte. Die Kosten sollen insgesamt bei rund 1,8 Millionen Euro liegen.

Die Bodycams können an den Uniformen der Beamten befestigt werden und Einsätze in Bild und Ton aufzeichnen. Polizisten sollen so besser vor Übergriffen geschützt werden. Im Pilotversuch hätten die Bodycams eine spürbar deeskalierende Wirkung gezeigt, erklärt das Ministerium.

dpa