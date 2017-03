Ausweisfälschung, unerlaubte Einreise & Co. – Bundespolizei vollzieht drei Haftbefehle

Gestern haben Bundespolizisten am Flughafen München zwei mit Haftbefehl gesuchte Personen festgenommen. Ein 35-Jähriger wurde wegen (…)

Gut, wenn man im Urlaub nicht den letzten Cent ausgibt. Zumindest wenn man per Haftbefehl gesucht wird, weil noch offene Rechnungen (…)

Ein 24 Jahre alter untergetauchter Grieche wurde am Samstagnachmittag von der Bundespolizei verhaftet. Der Mann selbst war zu den (…)

Kurios – Untergetauchter Grieche will Infos von der Polizei und wird verhaftet

23-Jähriger kommt jungen Frauen in der S-Bahn zu Hilfe

In der S3 Richtung Holzkirchen, kam es am frühen Freitagmorgen (24. März) am Ostbahnhof zu einer Belästigung zweier jungen Frauen. (…)