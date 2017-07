Autofahrer aufgepasst: Mehrere Autobahnen in Bayern am Wochenende gesperrt

Am 29./30. April und am 6./7. Mai 2017 wird die Brücke im Verlauf der B 471 über die A 99 abgerissen. Grund dafür ist der Ausbau der A (…)

In der Nacht zum Montag ist ein Sattelzug auf der A 99 bei Haar umgekippt und quer über drei Fahrspuren liegen geblieben. Die Autobahn (…)

Die große CSD-Parade findet am 15. Juli in der Innenstadt statt. Aber auch schon vorher, während der Prideweek ab dem 8. Juli, feiert (…)

Christopher Street Day: Prideweek in München startet

Sommer in der Stadt: Unsere Veranstaltungstipps für’s Wochenende

Der Sommer ist zurück in München, also lautet die Devise für’s Wochenende: Raus, an die frische Luft! Wir haben für euch die (…)