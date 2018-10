AWE Messe 2018: Die Zukunft der Technik?

Gehören Smartphones schon bald der Vergangenheit an? Das ist nur eine von vielen Fragen, mit der sich die AWE Messe 2018 beschäftigt. Die Technikmesse findet am 18. und 19. Oktober in München statt.



In der Augmented World Expo 2018 treffen globale wie auch lokale Unternehmen aufeinander, um einen Blick auf die innovativsten Produkte, Anwendungen und Technologien zu werfen.

Hauptschwerpunkt hierbei ist die „augmented reality“, die unsere reelle Wahrnehmung durch computergenerierte Zusatzinformationen oder virtuelle Objekte erweitert.

Was die Firmen zukünftig für uns bereithalten, seht ihr hier: