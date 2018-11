Backstreet Boys are back! – Tickets für München ab Freitag

Volle Konzerthallen und kreischende Mädchen dürften hier garantiert sein – die Backstreet Boys gehen 2019 auf große Welttournee. Tickets für das Konzert in München gibt’s ab 16.11.2018.

Mit der DNA World Tour starten die Backstreet Boys 2019 ihre größte Arenatour seit 18 Jahren. Dabei treten sie in Nordamerika und Europa, darunter auch fünfmal in Deutschland. Neben Hannover, Mannheim, Berlin und Köln, dürfen sich Fans auch auf einen Auftritt in München freuen. Am 27. Mai 2019 treten sie in der Olympiahalle auf.

Am 16. November ab 10 Uhr startet der Vorverkauf. Tickets gibt’s an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Mit etwas Geduld und viel Glück heißt es dann im Mai „Backstreet’s back, alright“!

Passend zur Tour veröffentlichen die fünf Jungs am 25.01.2019 ihr neues Album „DNA“. Wer schon mal einen Vorgeschmack haben will, kann sich auch die kürzlich veröffentlichte Single „Chances“ anhören.