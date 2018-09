Bairisch für Anfänger: Vokabeln für den Wiesn-Besuch

Aufgepasst, hier wartet der nächste Stolperstein. Die Aussprache ist entscheidend, auch wenn die Schreibweise vielleicht etwas verwirrend ist. Wenn ihr bei der Bedienung eures Vertrauens ein Bier bestellen wollt, dann ordert ihr "a Mass". Das "A" wird also kurz gesprochen. Ihr erhaltet dann ein Oktoberfestbier in einem ein Liter fassenden Maßkrug. Was ihr in diesem Jahr dafür bezahlen müsst, erfahrt ihr hier.

Das Noagerl ist der letzte kleine Schluck Bier, der im Maßkrug zurück bleibt. Er schmeckt mitunter nicht mehr ganz so gut und kann auch schon etwas lack sein. Auf den letzten Rest dürft ihr deshalb ohne schlechtes Gewissen verzichten. Wenn ihr a neue Maß bestellt, kippt niemals das alte Noagerl auf das frische Bier!

"Gsuffa" lautet der Ausruf am Ende des Lieds "Ein Prosit der Gemütlichkeit". Dies ist als Aufforderung zu verstehen, einen kräftigen Schluck Bier zu trinken. Dabei stößt man mit seinen Freunden am Tisch mit dem Wort "Prost" an.