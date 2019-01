Banküberfall in Alling – Fahndung mit Überwachungskamerabildern

Ein bewaffneter Täter erbeutete am Freitagmittag in einer Bankfiliale in Pfaffenhofen a. d. Glonn mehrere tausend Euro und flüchtete (…)

Am Montag ist ein 17-jähriger Schüler in Lochham überfallen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht nach zwei tatverdächtigen jungen (…)

Am Montagabend überfiel ein Mann einen Discounter in der Dreimühlenstraße. Er konnte noch nicht gefasst werden. (…)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein 56-jähriger Münchner Getränkelieferant vor seiner Haustür in Moosach überfallen und (…)

Aubing: Ein Schaf geht spazieren

Am Samstagvormittag riefen viele Autofahrer bei der Polizei in München an und meldeten, dass in Aubing ein Schaf auf dem Germeringer (…)