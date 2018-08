Bayern, deine Seen: Der Chiemsee

Manch einer bezeichnet den Radweg rund um den Chiemsee als einen der schönsten Bayerns, andere sprechen gar vom schönsten Radweg Deutschlands. Ob diejenigen mit diesen Superlativen Recht behalten, müsst ihr selbst entscheiden. Die Strecke umfasst ca. 59 Kilometer und bietet an zahlreichen Aussichtspunkten einen tollen Blick über den Chiemsee, die Inseln und die Berglandschaft. Unterwegs müssen nur wenige Höhenmeter zurückgelegt werden, sodass sich nicht nur Profis an die Umrundung wagen können. Es ist natürlich keine Pflicht, den kompletten See zu umrunden. Wer will, fährt nur eine Etappe, erfrischt sich im Wasser und speist anschließend in einem der zahlreichen Restaurants.