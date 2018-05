Befragung: Bayerns Radler sind Helm-Muffel

München/Köln – Wenn das Wetter wieder schöner wird, setzen sich viele Menschen lieber aufs Radl, statt in Busse oder Züge zu steigen – doch nur knapp jeder Fünfte in Bayern (19 Prozent) trägt bei jeder Fahrt einen Helm.

Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Gothaer Versicherung. Damit liegt Bayern noch unter dem Bundesdurchschnitt (22 Prozent), wie das Unternehmen am Mittwoch in Köln mitteilte. Weitere 16 Prozent gaben demnach an, zumindest meistens mit Helm zu radeln, wohingegen 64 Prozent selten oder nie einen Helm tragen.

45 Prozent der Befragten fahren den Angaben nach mindestens einmal die Woche mit dem Rad, nur jeder Vierte gab an, nie den Drahtesel zu nutzen. Im Bundesvergleich werden die Bayern nur von den Norddeutschen übertroffen: Hier fahren 52 Prozent mindestens einmal die Woche mit dem Fahrrad.

dpa